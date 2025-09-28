Mondiali Under 20 | al via le notti magiche di Mattia Mosconi con l' Italia

28 set 2025

Ci siamo! L'Italia debutta questa sera (alle ore 22) contro l'Australia nei Mondiali Under 20 che si disputano in Cile.A difendere i colori azzurri c'è anche l'attaccante grosino Mattia Mosconi che con l'Italia si è già laureato, nella sua carriera, campione d'Europa nella categoria Under 17.Il. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it

