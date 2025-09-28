Mondiali Trail festa azzurra a Canfranc | oro per la squadra femminile e bronzo per gli uomini
Fabiola Conti splendida terza nell’81 km dei Pirenei, con Italia protagonista anche tra gli uomini Giornata memorabile per l’Italia del trail running ai Mondiali di corsa in montagna e trail: nel lungo di 81 km con oltre 5000 metri di dislivello, le azzurre hanno conquistato l’oro a squadre, mentre a livello individuale è arrivato uno splendido bronzo di Fabiola Conti. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. 🔗 Leggi su Sportface.it
