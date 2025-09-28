Mondiali Trail festa azzurra a Canfranc | oro per la squadra femminile e bronzo per gli uomini

Fabiola Conti splendida terza nell’81 km dei Pirenei, con Italia protagonista anche tra gli uomini Giornata memorabile per l’Italia del trail running ai Mondiali di corsa in montagna e trail: nel lungo di 81 km con oltre 5000 metri di dislivello, le azzurre hanno conquistato l’oro a squadre, mentre a livello individuale è arrivato uno splendido bronzo di Fabiola Conti. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. 🔗 Leggi su Sportface.it

In questa notizia si parla di: mondiali - trail

mondiali trail festa azzurraMondiali Trail: Italia bronzo a squadre - È il bronzo della squadra azzurra maschile nel trail di 44,4 km con 3470 metri di dislivello attraverso i sen ... Scrive fidal.it

mondiali trail festa azzurraTrail: azzurre d’oro, Conti bronzo mondiale - Tre volte sul podio l’Italia nella gara più lunga ai Campionati Mondiali di corsa in montagna e trail. Da fidal.it

