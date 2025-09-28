Mondiali spettacolo Italvolley! Gli azzurri trionfano ancora | battuta 3-1 la Bulgaria

L’Italia è ancora campione del mondo di pallavolo. A Manila gli azzurri hanno battuto 3-1 (25-21, 25-17, 17-25, 25-10) la Bulgaria conquistando il secondo titolo iridato consecutivo dopo quello di Katowice di quattro anni fa. Il titolo degli azzurri segue quello conquistato dalle donne qualche settimana fa. Per l’Italia della pallavolo maschile si tratta del quinto titolo mondiale della storia,. 🔗 Leggi su Feedpress.me

