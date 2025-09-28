Mondiali Para-Archery | Travisani oro iridato Mijno-Travisani di bronzo a squadre

Sportface.it | 28 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A Gwangju giornata storica per l’Italia: l’azzurro domina la finale individuale del ricurvo maschile, mentre il mixed team si ferma solo allo shoot-off con la Mongolia L’Italia del para-archery chiude con il sorriso i Mondiali di Gwangju 2025. Protagonista assoluto Stefano Travisani, che conquista il titolo iridato nel ricurvo maschile individuale battendo nettamente 7-1 Ziapaev (AIN). Per l’azzurro, campione paralimpico in carica, si tratta di una medaglia d’oro pesantissima ottenuta in condizioni meteo difficili, con pioggia battente. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. 🔗 Leggi su Sportface.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: mondiali - para

Cina: Giochi mondiali, finale doppio misto Para Mental di jujitsu

Mondiali Para Tetrathlon, trionfo storico di Irbin Vicco in Lituania

Mondiali Para Climbing, tre azzurri centrano la finale a Seul

Mondiali Para-Archery, doppia finale per l’Italia nei mixed team - Seconda giornata di gare e subito grandi soddisfazioni per l’Italia ai Mondiali di Para- Riporta sportface.it

mondiali para archery travisaniFEDERAZIONE ITALIANA TIRO CON L’ARCO. Stefano Travisani in finale per l’oro ricurvo Elisabetta Mijno per il bronzo - Stefano Travisani in finale per l'oro ricurvo Elisabetta Mijno per il bronzo ... Secondo politicamentecorretto.com

Cerca Video su questo argomento: Mondiali Para Archery Travisani