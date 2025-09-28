Mondiali Para-Archery | Travisani oro iridato Mijno-Travisani di bronzo a squadre
A Gwangju giornata storica per l’Italia: l’azzurro domina la finale individuale del ricurvo maschile, mentre il mixed team si ferma solo allo shoot-off con la Mongolia L’Italia del para-archery chiude con il sorriso i Mondiali di Gwangju 2025. Protagonista assoluto Stefano Travisani, che conquista il titolo iridato nel ricurvo maschile individuale battendo nettamente 7-1 Ziapaev (AIN). Per l’azzurro, campione paralimpico in carica, si tratta di una medaglia d’oro pesantissima ottenuta in condizioni meteo difficili, con pioggia battente. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. 🔗 Leggi su Sportface.it
In questa notizia si parla di: mondiali - para
Cina: Giochi mondiali, finale doppio misto Para Mental di jujitsu
Mondiali Para Tetrathlon, trionfo storico di Irbin Vicco in Lituania
Mondiali Para Climbing, tre azzurri centrano la finale a Seul
Cominciano a NEW DELHI i World Para Athletics Championships 2025, Campionati Mondiali Paralimpici di Atletica Leggera. Segui gli appuntamenti dedicati alle gare su RaiSport da oggi fino al 5 ottobre, resi accessibili a cura di #RaiPubblicaUtilità attrav - facebook.com Vai su Facebook
Mondiali Para Swimming 2025: Due Record Mondiali Nel Day 5, Gli Azzurri In Finale Nel Day6 Vai su X
Mondiali Para-Archery, doppia finale per l’Italia nei mixed team - Seconda giornata di gare e subito grandi soddisfazioni per l’Italia ai Mondiali di Para- Riporta sportface.it
FEDERAZIONE ITALIANA TIRO CON L’ARCO. Stefano Travisani in finale per l’oro ricurvo Elisabetta Mijno per il bronzo - Stefano Travisani in finale per l'oro ricurvo Elisabetta Mijno per il bronzo ... Secondo politicamentecorretto.com