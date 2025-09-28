mondiali pallavolo maschile 2025 italia ancora sul tetto del mondo

Da Bangkok a Pasay City, dal sorriso di Anna Danesi al ciuffo di Simone Giannelli, dal back-to-back iridato degli uomini alla doppietta Olimpiadi-Mondiali delle donne. Il copione è lo stesso ed è motivo d’orgoglio per il Belpaese: l’Italia è sul trono mondiale della pallavolo, tanto al maschile quanto al femminile. Un’impresa riuscita in contemporanea solo all’ Unione Sovietica, nel 1952 e nel 1960. Per il movimento è un risultato storico: la pallavolo diventa l’unico sport di squadra italiano ad aver vinto nello stesso anno la rassegna iridata sia al femminile che al maschile. L’invito di Mattarella. 🔗 Leggi su Lapresse.it

