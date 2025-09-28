Mondiali pallavolo maschile 2025 Italia ancora sul tetto del mondo
Da Bangkok a Pasay City, dal sorriso di Anna Danesi al ciuffo di Simone Giannelli, dal back-to-back iridato degli uomini alla doppietta Olimpiadi-Mondiali delle donne. Il copione è lo stesso ed è motivo d’orgoglio per il Belpaese: l’Italia è sul trono mondiale della pallavolo, tanto al maschile quanto al femminile. Un’impresa riuscita in contemporanea solo all’ Unione Sovietica, nel 1952 e nel 1960. Per il movimento è un risultato storico: la pallavolo diventa l’unico sport di squadra italiano ad aver vinto nello stesso anno la rassegna iridata sia al femminile che al maschile. L’invito di Mattarella. 🔗 Leggi su Lapresse.it
In questa notizia si parla di: mondiali - pallavolo
Dopo lo straordinario successo della Nazionale femminile, anche gli Azzurri della pallavolo conquistano l’oro ai Mondiali, per la seconda volta consecutiva. Siete l'orgoglio di un'Italia che vince! - facebook.com Vai su Facebook
L’Italia ha vinto i Mondiali maschili di pallavolo - Per la seconda volta consecutiva, la quinta nella sua storia e a tre settimane dal successo della Nazionale femminile ... Riporta ilpost.it
Pallavolo maschile · Apoteosi Italia: batte la Bulgaria in finale e conquista il secondo titolo mondiale consecutivo! - 1 la formazione allenata da Gianlorenzo Blengini nella finalissima ed è Campione del mondo per la quinta volta nella sua storia. Lo riporta olympics.com