Mondiali pallavolo maschile 2025 finale Italia-Bulgaria – La diretta

L’Italia scende in campo per la finale dei Mondiali pallavolo maschile 2025, a Pasay City, Filippine. A sfidare gli azzurri di Ferdinando De Giorgi c’è la Bulgaria che in semifinale ha eliminato 3-1 la Repubblica Ceca. Quest’ultima ha terminato il torneo fuori dal podio, sconfitta anche dalla Polonia nel match valido per la medaglia di bronzo. L’obiettivo della Nazionale è di confermare il titolo mondiale vinto tre anni fa (il quarto nella storia del volley maschile azzurro). Per la Bulgaria allenata da Gianlorenzo Blengini, invece, si tratta della prima finale mondiale dopo 55 anni dall’ultima volta. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Mondiali pallavolo maschile 2025, finale Italia-Bulgaria – La diretta

