Mondiali pallavolo Italia in vantaggio 2-1 sulla Bulgaria | gli azzurri si giocano il titolo contro la Bulgaria

I primi due set sono stati conquistati dall'Italia. Il primo si è concluso con il risultato parziale di 25-21, dimostrando quanto entrambe il loro talento e le perfette capacità di risposta. Il secondo set si conclude con boato del pubblico. I bulgari ottengono invece il terzo set. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Mondiali pallavolo, Italia in vantaggio 2-1 sulla Bulgaria: gli azzurri si giocano il titolo contro la Bulgaria

