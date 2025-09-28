Mondiali Italvolley troppo forte! Schiacciante 3-0 sulla Polonia oggi la finale con la Bulgaria di Blengini

Feedpress.me | 28 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’Italia della pallavolo maschile vince 3-0 contro la Polonia (25-21; 25-22; 25-23) e conquista la seconda finale mondiale consecutiva, la sesta di sempre. I campioni del mondo in carica difenderanno il titolo oggi alle 12.30 contro la Bulgaria dell’ex ct Blengini, i polacchi sfideranno invece la Repubblica Ceca per il terzo e quarto posto. Il primo set è iniziato col solito equilibrio, l’Italia. 🔗 Leggi su Feedpress.me

mondiali italvolley troppo forte schiacciante 3 0 sulla polonia oggi la finale con la bulgaria di blengini

© Feedpress.me - Mondiali, Italvolley troppo forte! Schiacciante 3-0 sulla Polonia, oggi la finale con la Bulgaria di Blengini

In questa notizia si parla di: mondiali - italvolley

Mondiali, l'Italvolley femminile travolge la Polonia e conquista la semifinale

Italvolley, conto alla rovescia per i Mondiali in Tailandia: Antropova carica la squadra

Danesi lancia l’Italvolley: “Dopo le Olimpiadi vogliamo i Mondiali. Le tre lauree? Che fatica per l’ultima”

mondiali italvolley troppo forteMondiali, Italvolley troppo forte! Schiacciante 3-0 sulla Polonia, oggi la finale con la Bulgaria di Blengini - Sulla panchina dei prossimi avversari siede una vecchia conoscenza della pallavolo di casa nostra: medaglia d'argento a Rio e con un trascorso nella Tonno Callipo ... Riporta gazzettadelsud.it

mondiali italvolley troppo forteItalvolley da sogno: la Polonia si arrende 3-0, gli azzurri volano in finale Mondiale! - I campioni del mondo in carica contendono alla selezione di Grbic il ritorno all'ultimo atto del torneo, dove si sono già affrontati nel 2022 ... Lo riporta tuttosport.com

Cerca Video su questo argomento: Mondiali Italvolley Troppo Forte