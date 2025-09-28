Mondiali Italvolley troppo forte! Schiacciante 3-0 sulla Polonia oggi la finale con la Bulgaria di Blengini

L’Italia della pallavolo maschile vince 3-0 contro la Polonia (25-21; 25-22; 25-23) e conquista la seconda finale mondiale consecutiva, la sesta di sempre. I campioni del mondo in carica difenderanno il titolo oggi alle 12.30 contro la Bulgaria dell’ex ct Blengini, i polacchi sfideranno invece la Repubblica Ceca per il terzo e quarto posto. Il primo set è iniziato col solito equilibrio, l’Italia. 🔗 Leggi su Feedpress.me

