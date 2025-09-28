Mondiali di para climbing 2025 | azzurre d' argento con Capovilla e Bredice
Dalla parete coreana a Los Angeles 2028, l’arrampicata sportiva mette a fuoco il mirino verso l’esordio ai Giochi Paralimpici. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
In questa notizia si parla di: mondiali - para
Cina: Giochi mondiali, finale doppio misto Para Mental di jujitsu
Mondiali Para Tetrathlon, trionfo storico di Irbin Vicco in Lituania
Mondiali Para Climbing, tre azzurri centrano la finale a Seul
Cominciano a NEW DELHI i World Para Athletics Championships 2025, Campionati Mondiali Paralimpici di Atletica Leggera. Segui gli appuntamenti dedicati alle gare su RaiSport da oggi fino al 5 ottobre, resi accessibili a cura di #RaiPubblicaUtilità attrav - facebook.com Vai su Facebook
Mondiali Para Swimming 2025: Due Record Mondiali Nel Day 5, Gli Azzurri In Finale Nel Day6 Vai su X
Dalla parete coreana a Los Angeles 2028, l’arrampicata sportiva mette a fuoco il mirino verso l’esordio ai Giochi Paralimpici - Ai Mondiali di para climbing 2025 due argenti per l'Italia con Lucia Capovilla e Nadia Bredice. Segnala gazzetta.it
Para Climbing Mondiale 2025: debutto olimpico e azzurri pronti a sfidare il mondo - Dal 20 al 25 settembre l'Olympic Park di Seul ospita il primo Mondiale Para Climbing post- Secondo calciomagazine.net