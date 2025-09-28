Mondiali di ciclismo oggi in tv dove vedere la prova in linea maschile | orari percorso e favoriti

Fanpage.it | 28 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si disputa oggi, domenica 28 settembre, in Ruanda il Campionato del Mondo di ciclismo maschile su strada. Pogacar è favoritissimo. Si parte alle ore 9:45. Diretta TV in chiaro sulla Rai. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: mondiali - ciclismo

Montecatini piange Dal Porto, fatale un malore all’Elba. Grazie a lui arrivarono i Mondiali di ciclismo

Quattro bergamaschi (più uno) ai Mondiali di ciclismo in Rwanda

Iniziano i forfait di lusso verso i Mondiali di ciclismo in Rwanda? Il primo dovrebbe essere Wout van Aert

mondiali ciclismo oggi tvMondiali ciclismo 2025 oggi: orari, percorso, favoriti, tv. Pogacar contro tutti, l’Italia spera in Ciccone - Finalmente è il grande giorno, quello della prova in linea élite ai Mondiali di ciclismo in Ruanda. Come scrive oasport.it

mondiali ciclismo oggi tvMondiali ciclismo femminile oggi in tv: orari 27 settembre, canale, streaming, italiane in gara - I Mondiali di ciclismo su strada 2025 sono pronti a vivere la loro penultima giornata di gare. Lo riporta oasport.it

Cerca Video su questo argomento: Mondiali Ciclismo Oggi Tv