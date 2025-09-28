Mondiali di ciclismo oggi in tv dove vedere la prova in linea maschile | orari percorso e favoriti
Si disputa oggi, domenica 28 settembre, in Ruanda il Campionato del Mondo di ciclismo maschile su strada. Pogacar è favoritissimo. Si parte alle ore 9:45. Diretta TV in chiaro sulla Rai. 🔗 Leggi su Fanpage.it
In questa notizia si parla di: mondiali - ciclismo
Montecatini piange Dal Porto, fatale un malore all’Elba. Grazie a lui arrivarono i Mondiali di ciclismo
Quattro bergamaschi (più uno) ai Mondiali di ciclismo in Rwanda
Iniziano i forfait di lusso verso i Mondiali di ciclismo in Rwanda? Il primo dovrebbe essere Wout van Aert
E' l'ora della possibile 'vendetta' per Tadej Pogacar ai Mondiali di ciclismo in Ruanda dove domani ci sarà l'attesa prova su strada. #ANSA - facebook.com Vai su Facebook
E festa sia ai Mondiali di ciclismo in Ruanda, non solo per la sfida tra Pogacar e Evenepoel. Sabato e domenica la prova in linea élite femminile e élite maschile. Di Giovanni Battistuzzi - X Vai su X
Mondiali ciclismo 2025 oggi: orari, percorso, favoriti, tv. Pogacar contro tutti, l’Italia spera in Ciccone - Finalmente è il grande giorno, quello della prova in linea élite ai Mondiali di ciclismo in Ruanda. Come scrive oasport.it
Mondiali ciclismo femminile oggi in tv: orari 27 settembre, canale, streaming, italiane in gara - I Mondiali di ciclismo su strada 2025 sono pronti a vivere la loro penultima giornata di gare. Lo riporta oasport.it