Mondiali di ciclismo in Rwanda | l'Italia è troppo piccola nella grande sfida Pogacar-Evenepoel

Fanpage.it | 28 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sarà una Mondiale per scalatori, con Vine, Pidcock, Ayuso e Del Toro pronti a dare battaglia, ma tutti guarderanno alla sfida tra il re Pogacar ed Evenepoel. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: mondiali - ciclismo

