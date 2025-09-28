Mondiali di ciclismo è sempre Pogacar il numero uno
AGI - Una doppietta storica, condita da un' impresa d'altri tempi. Se lo scorso anno lo scatto decisivo era arrivato a 100 chilometri dall'arrivo, quest'anno Tadej Pogacar ha deciso di rilanciare: fuga lunga 104 km e secondo titolo mondiale consecutivo per lo sloveno che ha dominato la prova in linea ai Mondiali di Kigali, in Ruanda. Dominio Uae e difficoltà per Evenepoel. Il capitano della UAE ha bissato il successo dello scorso anno a Zurigo, nemmeno Juan Ayuso e Isaac del Toro sono riusciti a contenere lo strapotere del proprio capitano. Secondo Remco Evenepoel, altro grande favorito ma incapace ad inserirsi nel momento giusto della corsa, complice anche il nervosismo a causa di un guasto tecnico. 🔗 Leggi su Agi.it
In questa notizia si parla di: mondiali - ciclismo
Montecatini piange Dal Porto, fatale un malore all’Elba. Grazie a lui arrivarono i Mondiali di ciclismo
Quattro bergamaschi (più uno) ai Mondiali di ciclismo in Rwanda
Iniziano i forfait di lusso verso i Mondiali di ciclismo in Rwanda? Il primo dovrebbe essere Wout van Aert
Mondiali di ciclismo, trionfo di Pogacar. Lo sloveno è campione iridato per il secondo anno consecutivo #ANSA Vai su X
E' l'ora della possibile 'vendetta' per Tadej Pogacar ai Mondiali di ciclismo in Ruanda dove domani ci sarà l'attesa prova su strada. #ANSA - facebook.com Vai su Facebook
Pogacar-bis dopo 66 km di fuga solitaria a Kigali: è ancora campione del mondo! Secondo Evenepoel - È la sua impresa più grande: mai così tanti chilometri da solo per il fenomenale sloveno. Si legge su gazzetta.it
Ciclismo, Pogacar è ancora re del mondo a Kigali. E l'Italia sorride con Ciccone - Come già accaduto nel 2024 in Svizzera, lo sloveno si è ripetuto anche in Ruanda, confermando la maglia iridata nella prova in linea dei Mondiali di ... Segnala corrieredellosport.it