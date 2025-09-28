Mondiali di ciclismo 2025 Tadej Pogacar l' ha rifatto

Mentre i giorni che separavano alla corsa in linea dei Mondiali di ciclismo 2025 uno dopo l’altro si riducevano, una domanda iniziava a ronzare nella nostra testa. Una sola: e se lo fa ancora? Con una mano muovevamo l’aria davanti a noi, per diradare la nube di aspettative che avevamo. C’è qualcosa di crudele nell’illudersi: rovina sempre il gusto a ciò che si vede. Eppure di giorno in giorno la mano però era sempre meno convinta, muoveva sempre meno aria. E quella domanda iniziava a essere meno un quesito e più un’affermazione. Lo fa ancora. Il soggetto era Tadej Pogacar. L’oggetto era un’azione solitaria di qualche ora che lo avrebbe condotto alla maglia iridata. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

