Lo sloveno Tadej Pogacar si è confermato campione del mondo di ciclismo maschile élite, vincendo per distacco, a Kigali in Ruanda, la prova in linea sulla distanza di 267,5 chilometri nel tempo di 6h21’20”, alla media di 42,10 kmh. Alla piazza d’onore si è classificato il belga Remco Evenepoel, staccato di 1’28”, davanti all’irlandese Ben Healy, giunto terzo a 2’16” dal vincitore. La gara odierna, disputatasi davanti a una folla festante ancorché perfettamente composta, è stata una fotocopia di quella dell’anno scorso. Infatti, proprio come in Svizzera, il fuoriclasse di Komenda ha lanciato il suo attacco da lontano, per la precisione a 104 chilometri dal traguardo, trovando, analogamente a quanto avvenuto a Zurigo, un compagno di squadra di club, ma non di nazionale, che gli ha fornito un aiuto, tanto illecito quanto fondamentale, per scavare il solco decisivo. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Mondiali di ciclismo 2025: Tadej fa copia e incolla