Mondiali di ciclismo 2025 | Tadej fa copia e incolla
Lo sloveno Tadej Pogacar si è confermato campione del mondo di ciclismo maschile élite, vincendo per distacco, a Kigali in Ruanda, la prova in linea sulla distanza di 267,5 chilometri nel tempo di 6h21’20”, alla media di 42,10 kmh. Alla piazza d’onore si è classificato il belga Remco Evenepoel, staccato di 1’28”, davanti all’irlandese Ben Healy, giunto terzo a 2’16” dal vincitore. La gara odierna, disputatasi davanti a una folla festante ancorché perfettamente composta, è stata una fotocopia di quella dell’anno scorso. Infatti, proprio come in Svizzera, il fuoriclasse di Komenda ha lanciato il suo attacco da lontano, per la precisione a 104 chilometri dal traguardo, trovando, analogamente a quanto avvenuto a Zurigo, un compagno di squadra di club, ma non di nazionale, che gli ha fornito un aiuto, tanto illecito quanto fondamentale, per scavare il solco decisivo. 🔗 Leggi su Tpi.it
In questa notizia si parla di: mondiali - ciclismo
Montecatini piange Dal Porto, fatale un malore all’Elba. Grazie a lui arrivarono i Mondiali di ciclismo
Quattro bergamaschi (più uno) ai Mondiali di ciclismo in Rwanda
Iniziano i forfait di lusso verso i Mondiali di ciclismo in Rwanda? Il primo dovrebbe essere Wout van Aert
Mondiali ciclismo 2025, Pogacar campione per il secondo anno di fila Secondo Remco Evenepoel. Delusione per l'Italia - X Vai su X
E' l'ora della possibile 'vendetta' per Tadej Pogacar ai Mondiali di ciclismo in Ruanda dove domani ci sarà l'attesa prova su strada. #ANSA - facebook.com Vai su Facebook
Mondiali di ciclismo 2025, Tadej Pogacar l'ha rifatto - Tadej Pogacar ha vinto per la seconda volta di fila i Mondiali di ciclismo dopo aver pedalato da solo per 66 chilometri. Si legge su ilfoglio.it
Pioggia di ritirati ai Mondiali di ciclismo: solo in trenta hanno concluso la corsa! - Il Mondiale di ciclismo 2025 in Ruanda ha visto davvero pochissimi corridori raggiungere la linea del traguardo a Kigali. Secondo oasport.it