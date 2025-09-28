Mondiali di ciclismo 2025 Pogacar | Felice di aver vinto ma alla fine ero stanco
Kigali (Ruanda), 28 settembre 2025 - Come riuscito solo ai più grandi interpreti del ciclismo, Tadej Pogacar vince due Mondiali di fila nella prova in linea: a Zurigo 2024 fa seguito Kigali 2025 con un'altra impresa da lontanissimo, per la precisione da 104 km, con gli ultimi 60 km vissuti là davanti in totale solitudine dopo la resa di Isaac Del Toro, compagno di squadra alla UAE Team Emirates-XRG, a sua volta preceduta da quella di Juan Ayuso. Le dichiarazioni di Pogacar ed Evenepoel. Proprio la resa del messicano su un tratto in pavé, strano da dire, ha in un certo senso preoccupato lo sloveno, che ai microfoni del dopo gara non ha nascosto un po' di ansia all'idea di dover completare una prova così dura ( 267,5 km con 5. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
In questa notizia si parla di: mondiali - ciclismo
Montecatini piange Dal Porto, fatale un malore all’Elba. Grazie a lui arrivarono i Mondiali di ciclismo
Quattro bergamaschi (più uno) ai Mondiali di ciclismo in Rwanda
Iniziano i forfait di lusso verso i Mondiali di ciclismo in Rwanda? Il primo dovrebbe essere Wout van Aert
Mondiali di #ciclismo su strada. Trionfo di #Pogacar: lo sloveno è campione iridato per il secondo anno consecutivo. Sul traguardo di Kigali è arrivato con 1'28'' di vantaggio sui diretti avversari, con un'azione irresistibile costruita a partire da circa 60 km dall'a Vai su X
E' l'ora della possibile 'vendetta' per Tadej Pogacar ai Mondiali di ciclismo in Ruanda dove domani ci sarà l'attesa prova su strada. #ANSA - facebook.com Vai su Facebook
Tadej Pogacar è mostruoso, altra impresa incredibile ai Mondiali: è campione dopo una fuga di 106 km - Lo sloveno vince i Mondiali 2025 di Kigali con una fuga solitaria di 106 km che annienta Remco ... Da fanpage.it
Mondiali di ciclismo 2025, Tadej Pogacar l'ha rifatto - Tadej Pogacar ha vinto per la seconda volta di fila i Mondiali di ciclismo dopo aver pedalato da solo per 66 chilometri. Riporta ilfoglio.it