Mondiali di canottaggio argento storico per l’otto misto dell’Italia nell’ultima giornata a Shanghai
Panizza e Gentili chiudono la rassegna iridata con due medaglie. Quarto posto per il doppio misto Gnatta-Torre Si chiudono con il sorriso i Mondiali Assoluti di canottaggio 2025. Nell'ultima giornata di gare, l'Italia festeggia una medaglia d'argento di grande prestigio grazie all' otto misto, una specialità introdotta solo quest'anno da World Rowing.
