Mondiali di canottaggio argento storico per l’otto misto dell’Italia nell’ultima giornata a Shanghai

Sportface.it | 28 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Panizza e Gentili chiudono la rassegna iridata con due medaglie. Quarto posto per il doppio misto Gnatta-Torre Si chiudono con il sorriso i Mondiali Assoluti di canottaggio 2025. Nellultima giornata di gare, l’Italia festeggia una medaglia d’argento di grande prestigio grazie all’ otto misto, una specialità introdotta solo quest’anno da World Rowing. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv. 🔗 Leggi su Sportface.it

