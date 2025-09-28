Mondiali di calcio under 20 | cosa aspettarsi dall'Italia di Liberali e Natali

Con diversi assenti perché impegnati con i rispettivi club, l'Italia arriva in Cile con tanti prospetti da mettere in mostra. Ai Mondiali Under 20 Argentina e Brasile hanno diversi talenti, la Francia schiera uno dei figli di Zidane. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Le mascotte dei Mondiali di calcio del 2026, che si giocheranno in Messico, Canada e Stati Uniti

Mondiali di calcio under 20: cosa aspettarsi dall'Italia di Liberali e Natali - i Mondiali di calcio Under 20, anche se tutti, osservatori e semplici tifosi, sanno che i veri gioielli giovani già giocano i campionati e le coppe sopra indicate, probabilmente tranne in Italia.

Mondiali di calcio Under 20 2025: tutte le partite e i risultati LIVE - Da sabato 27 settembre al 19 ottobre va in scena la Coppa del mondo FIFA Under 20 di calcio maschile: scopri i risultati in tempo reale di tutti i match.