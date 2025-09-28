Mondiali di arrampicata a Seul | Italia protagonista con Placci in finale e Colli da record nella Speed

Sportface.it | 28 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Bilancio positivo per gli azzurri: finale mondiale per Giovanni Placci, top ten sfiorata da Laura Rogora, exploit cronometrico di Beatrice Colli. Si è chiusa a Seul una settimana intensa e spettacolare ai Campionati Mondiali di arrampicata sportiva, che hanno visto l’Italia tra le protagoniste. Gli azzurri tornano a casa con un bagaglio ricco di esperienze, piazzamenti di prestigio e una finale che conferma la crescita della squadra. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. 🔗 Leggi su Sportface.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: mondiali - arrampicata

Il futuro dell’arrampicata si sfida a Helsinki: al via in Finlandia i Campionati Mondiali Giovanili

Ai Mondiali Giovanili di Arrampicata Sportiva tre atleti della King Rock

Gian Matteo Ramini, parla la medaglia d’argento ai Mondiali di Paraclimb: “Arrampicata? Tutto il resto è noia”

ARRAMPICATA SPORTIVA. IL BILANCIO DELLA SPEDIZIONE AZZURRA AI MONDIALI DI SEUL - com) Roma, 28 settembre 2025 – Si è appena conclusa l’appassionante ed intensissima settimana dei Campionati Mondiali di arrampicata sportiva a Seul. Come scrive mi-lorenteggio.com

mondiali arrampicata seul italiaMondiali Para climbing: due argenti per l’Italia a Seul con Bredice e Capovilla - È un bilancio che riempie d’orgoglio quello con cui la Nazionale italiana di para climbing rientra dai Campionati Mondiali di Seul ... Si legge su sportface.it

Cerca Video su questo argomento: Mondiali Arrampicata Seul Italia