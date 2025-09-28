Mondiali di arrampicata a Seul | Italia protagonista con Placci in finale e Colli da record nella Speed
Bilancio positivo per gli azzurri: finale mondiale per Giovanni Placci, top ten sfiorata da Laura Rogora, exploit cronometrico di Beatrice Colli. Si è chiusa a Seul una settimana intensa e spettacolare ai Campionati Mondiali di arrampicata sportiva, che hanno visto l’Italia tra le protagoniste. Gli azzurri tornano a casa con un bagaglio ricco di esperienze, piazzamenti di prestigio e una finale che conferma la crescita della squadra. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. 🔗 Leggi su Sportface.it
