Mondiali di arrampicata a Seul | Italia protagonista con Placci in finale e Colli da record nella Speed

Bilancio positivo per gli azzurri: finale mondiale per Giovanni Placci, top ten sfiorata da Laura Rogora, exploit cronometrico di Beatrice Colli. Si è chiusa a Seul una settimana intensa e spettacolare ai Campionati Mondiali di arrampicata sportiva, che hanno visto l'Italia tra le protagoniste. Gli azzurri tornano a casa con un bagaglio ricco di esperienze, piazzamenti di prestigio e una finale che conferma la crescita della squadra.