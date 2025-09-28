Mondiali ciclismo | bis Pogacar è trionfo in Ruanda

Trionfo di Tadej Pogacar ai campionati mondiali di ciclismo su strada. Lo sloveno ha tagliato per primo il traguardo di Kigali, in Ruanda, bissando così il successo iridato dello scorso anno a Zurigo. «Il mio attacco? Il percorso era disegnato per questo, si è creato il gruppetto con Ayuso e Del Toro, speravo di andare avanti il più possibile, ma Juan ha avuto subito un problema, Del Toro ha avuto.

Pogacar infinito fa il bis ai Mondiali in Ruanda. Delusione Italia - Nella prova in linea di Kigali, lo sloveno ha confezionato l'ennesima impresa partendo a 104 chilometri dall'arrivo insieme a Isaac del Toro ...

Pogacar-bis dopo 66 km di fuga solitaria a Kigali: è ancora campione del mondo! Secondo Evenepoel - È la sua impresa più grande: mai così tanti chilometri da solo per il fenomenale sloveno.

