Mondiali ciclismo | bis Pogacar è trionfo in Ruanda
Trionfo di Tadej Pogacar ai campionati mondiali di ciclismo su strada. Lo sloveno ha tagliato per primo il traguardo di Kigali, in Ruanda, bissando così il successo iridato dello scorso anno a Zurigo. «Il mio attacco? Il percorso era disegnato per questo, si è creato il gruppetto con Ayuso e Del Toro, speravo di andare avanti il più possibile, ma Juan ha avuto subito un problema, Del Toro ha avuto. 🔗 Leggi su Feedpress.me
In questa notizia si parla di: mondiali - ciclismo
Montecatini piange Dal Porto, fatale un malore all’Elba. Grazie a lui arrivarono i Mondiali di ciclismo
Quattro bergamaschi (più uno) ai Mondiali di ciclismo in Rwanda
Iniziano i forfait di lusso verso i Mondiali di ciclismo in Rwanda? Il primo dovrebbe essere Wout van Aert
Mondiali ciclismo 2025 oggi. Orario, percorso e dove vederli in tv in chiaro Vai su X
E' l'ora della possibile 'vendetta' per Tadej Pogacar ai Mondiali di ciclismo in Ruanda dove domani ci sarà l'attesa prova su strada. #ANSA - facebook.com Vai su Facebook
Pogacar infinito fa il bis ai Mondiali in Ruanda. Delusione Italia - Nella prova in linea di Kigali, lo sloveno ha confezionato l'ennesima impresa partendo a 104 chilometri dall'arrivo insieme a Isaac del Toro ... Si legge su tuttosport.com
Pogacar-bis dopo 66 km di fuga solitaria a Kigali: è ancora campione del mondo! Secondo Evenepoel - È la sua impresa più grande: mai così tanti chilometri da solo per il fenomenale sloveno. gazzetta.it scrive