mondiali ciclismo 2025 pogacar campione per il secondo anno di fila

28 set 2025

Uno straordinario Tadej Pogacar si conferma campione del Mondo di ciclismo. Il fenomeno sloveno si impone per distacco in Rwanda, sul percorso con partenza e arrivo a Kigali di 267.5 km, ed entra di diritto nella storia. Con una azione irresistibile, a circa 60 km dal traguardo, Pogacar ha piegato la resistenza di tutti i rivali a partire da Remco Evenepoel, l’unico sulla carta in grado di impensierirlo e di batterlo nella prova a cronometro. Il 27enne campione sloveno precede proprio il belga di circa 1’30”, terzo gradino del podio per l’irlandese Ben Healy arrivato sul traguardo a oltre 2?. Delusione per l’Italia, con Giulio Ciccone che non è riuscito a tenere il ritmo dei migliori e arrivando lontanissimo dai migliori. 🔗 Leggi su Lapresse.it

