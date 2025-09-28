Mondiali ciclismo 2025 oggi | orari percorso favoriti tv Pogacar contro tutti l’Italia spera in Ciccone

Oasport.it | 28 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È la gara più attesa. Finalmente è il grande giorno, quello della prova in linea élite ai Mondiali di ciclismo in Ruanda. A Kigali uno dei percorsi più duri della storia delle manifestazioni iridate, lo spettacolo è assicurato. Andiamo a scoprire nel dettaglio il circuito, il programma ed i favoriti. PERCORSO. Partenza ed arrivo ovviamente a Kigali per 267,5 chilometri in totale, con addirittura 6096 metri di dislivello. Primo mini circuito da 13,6 chilometri da percorrere nove volte che propone gli strappi di Côte de Kigali Golf (800 m all’8,1%, con punte massime al 14%) e della Côte de Kimihurura (1,3 km al 6,3%, tutta in ciottolato). 🔗 Leggi su Oasport.it

mondiali ciclismo 2025 oggi orari percorso favoriti tv pogacar contro tutti l8217italia spera in ciccone

© Oasport.it - Mondiali ciclismo 2025 oggi: orari, percorso, favoriti, tv. Pogacar contro tutti, l’Italia spera in Ciccone

In questa notizia si parla di: mondiali - ciclismo

Montecatini piange Dal Porto, fatale un malore all’Elba. Grazie a lui arrivarono i Mondiali di ciclismo

Quattro bergamaschi (più uno) ai Mondiali di ciclismo in Rwanda

Iniziano i forfait di lusso verso i Mondiali di ciclismo in Rwanda? Il primo dovrebbe essere Wout van Aert

mondiali ciclismo 2025 oggiMondiali ciclismo 2025 oggi: orari, percorso, favoriti, tv. Pogacar contro tutti, l’Italia spera in Ciccone - Finalmente è il grande giorno, quello della prova in linea élite ai Mondiali di ciclismo in Ruanda. Segnala oasport.it

mondiali ciclismo 2025 oggiLIVE Ciclismo femminile, Mondiali 2025 in DIRETTA: Vallieres sorprende tutti a Kigali, storico bronzo di Mavi Garcia! Lontane le favorite - 55 Termina qui la DIRETTA LIVE testuale della prova in linea femminile dei Mondiali 2025. Come scrive oasport.it

Cerca Video su questo argomento: Mondiali Ciclismo 2025 Oggi