È la gara più attesa. Finalmente è il grande giorno, quello della prova in linea élite ai Mondiali di ciclismo in Ruanda. A Kigali uno dei percorsi più duri della storia delle manifestazioni iridate, lo spettacolo è assicurato. Andiamo a scoprire nel dettaglio il circuito, il programma ed i favoriti. PERCORSO. Partenza ed arrivo ovviamente a Kigali per 267,5 chilometri in totale, con addirittura 6096 metri di dislivello. Primo mini circuito da 13,6 chilometri da percorrere nove volte che propone gli strappi di Côte de Kigali Golf (800 m all'8,1%, con punte massime al 14%) e della Côte de Kimihurura (1,3 km al 6,3%, tutta in ciottolato).

Mondiali ciclismo 2025 oggi: orari, percorso, favoriti, tv. Pogacar contro tutti, l'Italia spera in Ciccone