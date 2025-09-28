Mondiali ciclismo 2025 oggi | orari percorso favoriti tv Pogacar contro tutti l’Italia spera in Ciccone
È la gara più attesa. Finalmente è il grande giorno, quello della prova in linea élite ai Mondiali di ciclismo in Ruanda. A Kigali uno dei percorsi più duri della storia delle manifestazioni iridate, lo spettacolo è assicurato. Andiamo a scoprire nel dettaglio il circuito, il programma ed i favoriti. PERCORSO. Partenza ed arrivo ovviamente a Kigali per 267,5 chilometri in totale, con addirittura 6096 metri di dislivello. Primo mini circuito da 13,6 chilometri da percorrere nove volte che propone gli strappi di Côte de Kigali Golf (800 m all’8,1%, con punte massime al 14%) e della Côte de Kimihurura (1,3 km al 6,3%, tutta in ciottolato). 🔗 Leggi su Oasport.it
Montecatini piange Dal Porto, fatale un malore all’Elba. Grazie a lui arrivarono i Mondiali di ciclismo
Quattro bergamaschi (più uno) ai Mondiali di ciclismo in Rwanda
Iniziano i forfait di lusso verso i Mondiali di ciclismo in Rwanda? Il primo dovrebbe essere Wout van Aert
E' l'ora della possibile 'vendetta' per Tadej Pogacar ai Mondiali di ciclismo in Ruanda dove domani ci sarà l'attesa prova su strada. #ANSA - facebook.com Vai su Facebook
E festa sia ai Mondiali di ciclismo in Ruanda, non solo per la sfida tra Pogacar e Evenepoel. Sabato e domenica la prova in linea élite femminile e élite maschile. Di Giovanni Battistuzzi - X Vai su X
LIVE Ciclismo femminile, Mondiali 2025 in DIRETTA: Vallieres sorprende tutti a Kigali, storico bronzo di Mavi Garcia! Lontane le favorite - 55 Termina qui la DIRETTA LIVE testuale della prova in linea femminile dei Mondiali 2025. Come scrive oasport.it