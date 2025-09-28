Mondiali ciclismo 2025 oggi in Ruanda | orario percorso e dove vederli in tv in chiaro

Periodicodaily.com | 28 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – Si corre oggi, domenica 28 settembre, il Mondiale di ciclismo 2025 – in diretta tv e streaming. In Ruanda Pogacar sfida Evenepoel in quello che è stato giudicato uno dei percorsi più duri di sempre nella manifestazione iridata: 267,5 chilometri che partono e arrivano a Kigali, capitale del Paese africano. Ecco orario, percorso . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Immagine generica

In questa notizia si parla di: mondiali - ciclismo

Montecatini piange Dal Porto, fatale un malore all’Elba. Grazie a lui arrivarono i Mondiali di ciclismo

Quattro bergamaschi (più uno) ai Mondiali di ciclismo in Rwanda

Iniziano i forfait di lusso verso i Mondiali di ciclismo in Rwanda? Il primo dovrebbe essere Wout van Aert

mondiali ciclismo 2025 oggiMondiali ciclismo 2025 oggi: orari, percorso, favoriti, tv. Pogacar contro tutti, Evenepoel ci crede e Ciccone sogna - Finalmente è il grande giorno, quello della prova in linea élite ai Mondiali di ciclismo in Ruanda. Riporta oasport.it

mondiali ciclismo 2025 oggiMondiali ciclismo 2025, nel “Paese delle Mille colline” la prova più dura e impegnativa del 21° secolo - Il circuito della prova maschile in linea è stato definito tra i più selettivi di sempre: 267km, ... Come scrive fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Mondiali Ciclismo 2025 Oggi