Mondiali ciclismo 2025 | i piazzamenti e i distacchi degli italiani Pioggia di ritiri
La rassegna iridata di Kigali si chiude con la gara più attesa e con un verdetto che, molto probabilmente, era scritto in anticipo per la chiara supremazia del favorito assoluto. Tadej Pogacar domina la corsa in linea della categoria élite maschile dei Mondiali di ciclismo 2025. Lo sloveno arriva da solo al traguardo e precede il suo grande rivale, il belga Remco Evenepoel; completa il podio l’irlandese Ben Healy. L’Italia non riesce, suo malgrado, a recitare un ruolo da protagonista e non è mai nel vivo della gara quando si sviluppano le fasi decisive della stessa. La squadra capitanata da Giulio Ciccone era formata da Andrea Bagioli, Mattia Cattaneo, Lorenzo Fortunato, Marco Frigo, Fausto Masnada, Gianmarco Garofoli e Matteo Sobrero. 🔗 Leggi su Oasport.it
In questa notizia si parla di: mondiali - ciclismo
Montecatini piange Dal Porto, fatale un malore all’Elba. Grazie a lui arrivarono i Mondiali di ciclismo
Quattro bergamaschi (più uno) ai Mondiali di ciclismo in Rwanda
Iniziano i forfait di lusso verso i Mondiali di ciclismo in Rwanda? Il primo dovrebbe essere Wout van Aert
Mondiali di #ciclismo su strada. Trionfo di #Pogacar: lo sloveno è campione iridato per il secondo anno consecutivo. Sul traguardo di Kigali è arrivato con 1'28'' di vantaggio sui diretti avversari, con un'azione irresistibile costruita a partire da circa 60 km dall'a Vai su X
E' l'ora della possibile 'vendetta' per Tadej Pogacar ai Mondiali di ciclismo in Ruanda dove domani ci sarà l'attesa prova su strada. #ANSA - facebook.com Vai su Facebook
Mondiali ciclismo 2025 oggi: orari, percorso, favoriti, tv. Pogacar contro tutti, Evenepoel ci crede e Ciccone sogna - Finalmente è il grande giorno, quello della prova in linea élite ai Mondiali di ciclismo in Ruanda. Come scrive oasport.it
Mondiali di ciclismo 2025, Tadej Pogacar l'ha rifatto - Tadej Pogacar ha vinto per la seconda volta di fila i Mondiali di ciclismo dopo aver pedalato da solo per 66 chilometri. Si legge su ilfoglio.it