La rassegna iridata di Kigali si chiude con la gara più attesa e con un verdetto che, molto probabilmente, era scritto in anticipo per la chiara supremazia del favorito assoluto. Tadej Pogacar domina la corsa in linea della categoria élite maschile dei Mondiali di ciclismo 2025. Lo sloveno arriva da solo al traguardo e precede il suo grande rivale, il belga Remco Evenepoel; completa il podio l'irlandese Ben Healy. L'Italia non riesce, suo malgrado, a recitare un ruolo da protagonista e non è mai nel vivo della gara quando si sviluppano le fasi decisive della stessa. La squadra capitanata da Giulio Ciccone era formata da Andrea Bagioli, Mattia Cattaneo, Lorenzo Fortunato, Marco Frigo, Fausto Masnada, Gianmarco Garofoli e Matteo Sobrero.

© Oasport.it - Mondiali ciclismo 2025: i piazzamenti e i distacchi degli italiani. Pioggia di ritiri