Il Mondiale di Kigali ha regalato a Remco Evenepoel l’argento, alle spalle di un Tadej Pogacar inarrivabile. Il belga, dopo il trionfo nella cronometro, puntava con decisione alla doppietta iridata, ma la sua corsa in linea è stata segnata da diversi episodi che lo hanno costretto ad accontentarsi del secondo posto. Una giornata amara per il campione olimpico, che si è dovuto arrendere sia alla superiorità dello sloveno sia alla sfortuna. Nel dopo gara Evenepoel non ha nascosto la sua delusione: “ Ero qui per cercare di fare la doppietta dopo la crono, mi sentivo bene ma oggi il destino mi ha dato un risultato differente. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Mondiali ciclismo 2025: confusione con i cambi bici per Evenepoel. Il meccanico: “Non c’erano problemi”