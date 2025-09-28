Mondiali canottaggio 2025 oggi in tv | orari finali programma 28 settembre streaming italiani in gara
Si chiudono per il canottaggio ed il paracanottaggio le Finali A dei Mondiali senior 2025, in corso di svolgimento a Shanghai, in Cina: oggi, domenica 28 settembre, saranno in palio le medaglie nelle ultime 5 specialità, delle quali 2 olimpiche, 2 non olimpiche ed 1 paralimpica. L’ Italia sarà in Finale A in entrambe le specialità non olimpiche del doppio senior misto con Alice Gnatta e Niels Torre, e dell’ otto senior misto grazie a Laura Meriano, Elisa Mondelli, Aisha Rocek, Alice Codato, Giacomo Gentili, Andrea Panizza, Nunzio Di Colandrea e Giovanni Codato, con Alessandra Faella al timone. Per i Mondiali senior 2025 di canottaggio la diretta tv delle Finali A sarà affidata a Rai Sport HD, mentre la diretta streaming sarà fruibile su worldrowing. 🔗 Leggi su Oasport.it
