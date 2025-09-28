Mondiali bis iridato per Tadej Pogacar nella prova in linea

Webmagazine24.it | 28 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – Tadej Pogacar concede il bis e si conferma campione del mondo nella prova in linea. Dopo il successo di 12 mesi fa a Zurigo in Svizzera, il 27enne sloveno trionfa anche a Kigali in Ruanda. Pogacar vince in solitaria con 1'30" di vantaggio sul belga Remco Evenepoel, vincitore dell'oro a cronometro e 2'15" . Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: mondiali - iridato

LIVE Nuoto di fondo, 10 km maschile Mondiali 2025 in DIRETTA: Paltrinieri infinito! E’ argento iridato alle spalle di Wellbrock

Scherma, l’iridato Marini dubito fuori ai mondiali di scherma

Dal Viserba volley al titolo iridato ai Mondiali. La riminese Nicole Piomboni sul tetto del mondo

mondiali bis iridato tadejMondiali ciclismo: bis Pogacar è trionfo in Ruanda - Lo sloveno ha tagliato per primo il traguardo di Kigali, in Ruanda, bissando così il ... Si legge su gazzettadelsud.it

mondiali bis iridato tadejPogacar-bis dopo 66 km di fuga solitaria a Kigali: è ancora campione del mondo! Secondo Evenepoel - È la sua impresa più grande: mai così tanti chilometri da solo per il fenomenale sloveno. gazzetta.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Mondiali Bis Iridato Tadej