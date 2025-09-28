Mondiale di volley dove vedere la finale Italia-Bulgaria | diretta tv e streaming
Domenica 27 alle 12.30 si gioca a Manila l'ultimo atto della rassegna iridata con gli azzurri protagonisti. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Le Azzurre battono il Brasile 3-2 e vanno in finale nel mondiale del Volley
Mondiale U21 volley femminile, Italia da paura: stende la Polonia al tie-break
Mondiale volley U20, l’Italia cala il poker: 3-0 all’Egitto
Mondiali volley, Italia-Bulgaria in finale: orario e dove vedere il match degli azzurri - Dopo il successo nel femminile, anche la squadra di De Giorgi ha raggiunto l'obiettivo, grazie ad un percorso costruito con ...
Dove vedere Italia-Bulgaria, finale dei Mondiali di Volley - Gli azzurri, strepitosi con la Polonia, giocano la loro sesta finale mondiale (quattro i trionfi nelle precedenti 5).