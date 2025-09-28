Mondiale di ciclismo 2025 Kigali si accende | percorso e diretta in chiaro

In Ruanda, oggi 28 settembre, il Mondiale di ciclismo 2025 si snoda fra l’energia di Kigali e le grandi attese degli appassionati: 267,5 chilometri, oltre 6.000 metri di dislivello e il duello tra Tadej Pogacar e Remco Evenepoel sul tracciato più esigente mai disegnato per un titolo iridato. Una sfida di pendenze estreme Un Mondiale . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

mondiale ciclismo 2025 kigaliDiretta Mondiali ciclismo 2025/ Gara in linea streaming video Rai 2 (oggi domenica 28 settembre) - Diretta Mondiali ciclismo 2025 gara in linea streaming video Rai 2 oggi domenica 28 settembre: orario, percorso e favoriti, scopriamo chi sarà il vincitore. Scrive ilsussidiario.net

mondiale ciclismo 2025 kigaliMondiali ciclismo 2025 oggi: orari, percorso, favoriti, tv. Pogacar contro tutti, Evenepoel ci crede e Ciccone sogna - Finalmente è il grande giorno, quello della prova in linea élite ai Mondiali di ciclismo in Ruanda. Riporta oasport.it

