Bergamo. Sarà Bruno Ziglioli, professore associato di Storia contemporanea presso il Dipartimento di Studi Politici e Sociali dell’Università di Pavia, ad inaugurare la sezione dedicata alla storia della rassegna culturale di Acli “ Molte Fedi sotto lo stesso cielo “. L’incontro è in programma lunedì 29 settembre alle 20.45 presso la Sala Gamma di Torre Boldone. “Quest’anno – spiega Francesco Mazzucotelli, coordinatore della rassegna – il percorso storico della rassegna cercherà di focalizzarsi sugli anni Settanta. Avendo realizzato una rassegna sul conflitto ci sembrava opportuno andare a fondo su un decennio decisivo per il nostro Paese e particolarmente conflittuale”. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

Molte Fedi, domani il prof Ziglioli inaugura la sezione di storia: focus su Seveso e gli anni Settanta