L’ex Inter ha deciso di lasciare la Serie A a 30 anni per ripartire da Cipro: una scelta decisamente curiosa e in controtendenza. L’Inter di Cristian Chivu ha trovato continuità. Per la prima volta da inizio stagione, ha vinto due gare di fila in campionato. Sassuolo settimana scorsa e Cagliari ieri sera – a cui va aggiunto il successo che ha aperto il filotto, ovvero quello di Amsterdam contro l’Ajax. Un trittico che dà umore alla squadra e all’ambiente dopo la sconfitta per 4-3 di due settimane fa contro la Juventus. Durante queste settimane si è dibattuto molto sulla rosa dei nerazzurri. In molti credevano in una rivoluzione dopo la disfatta di Monaco di Baviera contro il Psg, ma così non è stato. 🔗 Leggi su Rompipallone.it

© Rompipallone.it - “Mollo tutto e apro un chiringuito”, la curiosa scelta dell’ex Inter: a 30 anni riparte da Cipro