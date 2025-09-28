Moldavia si vota per il nuovo parlamento | le immagini dei militari ai seggi
I soldati delle unità dell’esercito in Moldavia hanno votato domenica a Chisinau, in un’elezione parlamentare tesa e tormentata dalle accuse di interferenza russa. Il voto è visto come una scelta tra l’integrazione con l’Unione Europea o un ritorno nell’orbita di Mosca. Il voto cruciale di domenica eleggerà un nuovo parlamento, dopodiché il presidente moldavo nominerà un primo ministro, generalmente proveniente dal partito o dal blocco di maggioranza, che potrà quindi tentare di formare un nuovo governo. Il governo proposto dovrà poi ottenere l’approvazione del parlamento. Le urne hanno aperto alle 7 del mattino e chiuderanno alle 21:00. 🔗 Leggi su Lapresse.it
In questa notizia si parla di: moldavia - vota
#Moldavia – In corso le votazioni per le elezioni legislative, considerate un vero spartiacque per il futuro del Paese. I sondaggi indicano un testa a testa tra gli europeisti del Partito di Azione e Solidarietà (#PAS), partito di centrodestra e liberale della presid Vai su X
Questa domenica in #Moldavia si vota per eleggere il nuovo parlamento. Un anno fa, al #referendum per entrare nell’#UE il “sì” aveva ottenuto una vittoria risicata (50,4%), che ora rischia di essere archiviata dal risultato delle prossime elezioni. I sondaggi dan - facebook.com Vai su Facebook
Moldavia, fine del sogno europeo? - Un anno fa, al referendum per entrare nell’UE il “sì” aveva ottenuto una vittoria risicata (50,4%), che rischia di essere archivia ... ispionline.it scrive
Verso la Russia o con l’UE? La Moldavia è di nuovo al bivio - Domenica 28 settembre gli elettori moldavi saranno chiamati a scegliere i 101 membri del prossimo Parlamento: questo voto deciderà il futuro di questo piccolo Stato dell’Europa orientale ... Da ilbolive.unipd.it