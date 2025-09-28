Moldavia si vota per il nuovo parlamento | le immagini dei militari ai seggi

I soldati delle unità dell’esercito in Moldavia hanno votato domenica a Chisinau, in un’elezione parlamentare tesa e tormentata dalle accuse di interferenza russa. Il voto è visto come una scelta tra l’integrazione con l’Unione Europea o un ritorno nell’orbita di Mosca. Il voto cruciale di domenica eleggerà un nuovo parlamento, dopodiché il presidente moldavo nominerà un primo ministro, generalmente proveniente dal partito o dal blocco di maggioranza, che potrà quindi tentare di formare un nuovo governo. Il governo proposto dovrà poi ottenere l’approvazione del parlamento. Le urne hanno aperto alle 7 del mattino e chiuderanno alle 21:00. 🔗 Leggi su Lapresse.it

