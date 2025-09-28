Moldavia al voto tra arresti esclusioni ed estradizioni Aria da resa dei conti

Cms.ilmanifesto.it | 28 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

C’è aria da “resa dei conti” in Moldavia. La campagna elettorale di preparazione al voto di oggi, che deciderà la nuova composizione parlamentare del paese, è andata infatti in parallelo . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

moldavia al voto tra arresti esclusioni ed estradizioni aria da resa dei conti

© Cms.ilmanifesto.it - Moldavia al voto tra arresti, esclusioni ed estradizioni. Aria da resa dei conti

In questa notizia si parla di: moldavia - voto

Mosca prepara la Moldavia al voto con deepfake e propaganda

La disinformazione russa per influenzare il voto in Moldavia: "Nato e Ue vogliono conquistarla"

Così Mosca manipola il voto di domenica per bloccare il progetto europeista della Moldavia

moldavia voto arresti esclusioniAnche stavolta la Russia sta provando a influenzare il voto in Moldavia - Domenica ci sono le elezioni parlamentari e la propaganda russa cerca in tutti i modi di screditare la presidente europeista Maia Sandu ... Si legge su ilpost.it

La lotta tra Ue e Russia per il cuore della Moldavia si accende alla vigilia del voto - Così Bruxelles e Mosca spendono prestigio e risorse sul piccolo paese dell’Est per evitare che finisca nel girone avverso. Si legge su tempi.it

Cerca Video su questo argomento: Moldavia Voto Arresti Esclusioni