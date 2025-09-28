Moldavia al voto tra arresti esclusioni ed estradizioni Aria da resa dei conti

C'è aria da "resa dei conti" in Moldavia. La campagna elettorale di preparazione al voto di oggi, che deciderà la nuova composizione parlamentare del paese, è andata infatti in parallelo

Mosca prepara la Moldavia al voto con deepfake e propaganda

La disinformazione russa per influenzare il voto in Moldavia: "Nato e Ue vogliono conquistarla"

Così Mosca manipola il voto di domenica per bloccare il progetto europeista della Moldavia

Moldavia al voto, minacce da Mosca: «Non permetteremo un avamposto Nato a Chisinau»

La Democrazia vola che è una bellezza L'autorità elettorale moldava ha escluso il partito politico «Grande Moldavia» principale partito di opposizione alla Sandu dalla partecipazione al voto parlamentare di domani a causa di sospetti finanziamenti

Anche stavolta la Russia sta provando a influenzare il voto in Moldavia - Domenica ci sono le elezioni parlamentari e la propaganda russa cerca in tutti i modi di screditare la presidente europeista Maia Sandu

La lotta tra Ue e Russia per il cuore della Moldavia si accende alla vigilia del voto - Così Bruxelles e Mosca spendono prestigio e risorse sul piccolo paese dell'Est per evitare che finisca nel girone avverso.