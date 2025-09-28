Moldavia al voto | Paese in bilico tra Ue e Russia

Seggi aperti per le elezioni legislative in Moldavia, per una tornata destinata a essere uno spartiacque per l’ex repubblica socialista sovietica, in bilico (non solo dal punto di vista geografico) tra l’ Unione europea e la Russia. Le principali forze politiche del Paese, chiamato a scegliere tra l’integrazione occidentale e il ritorno nell’orbita russa, sono il Partito d’azione e solidarietà della presidente Maia Sandu e del premier Dorin Recean, guidato da Igor Grosu, e il Partito dei Socialisti della Repubblica di Moldavia dell’ex presidente Igor Dodon. Entrambi sono dati attorno al 25 per cento dai sondaggi: per la formazione di una maggioranza saranno decisive le alleanze con i partiti minori. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Moldavia al voto: Paese in bilico tra Ue e Russia

