Moldavia al voto | Paese in bilico tra Ue e Russia

Lettera43.it | 28 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Seggi aperti per le elezioni legislative in Moldavia, per una tornata destinata a essere uno spartiacque per l’ex repubblica socialista sovietica, in bilico (non solo dal punto di vista geografico) tra l’ Unione europea e la Russia. Le principali forze politiche del Paese, chiamato a scegliere tra l’integrazione occidentale e il ritorno nell’orbita russa, sono il Partito d’azione e solidarietà della presidente Maia Sandu e del premier Dorin Recean, guidato da Igor Grosu, e il Partito dei Socialisti della Repubblica di Moldavia dell’ex presidente Igor Dodon. Entrambi sono dati attorno al 25 per cento dai sondaggi: per la formazione di una maggioranza saranno decisive le alleanze con i partiti minori. 🔗 Leggi su Lettera43.it

moldavia al voto paese in bilico tra ue e russia

© Lettera43.it - Moldavia al voto: Paese in bilico tra Ue e Russia

In questa notizia si parla di: moldavia - voto

Mosca prepara la Moldavia al voto con deepfake e propaganda

La disinformazione russa per influenzare il voto in Moldavia: "Nato e Ue vogliono conquistarla"

Così Mosca manipola il voto di domenica per bloccare il progetto europeista della Moldavia

moldavia voto paese bilicoMoldavia al voto, il Paese che punta sul turismo e investe sui suoi giovani per guardare al futuro (e all'Europa) - Valeria Bragarenco ha i capelli rossi e gli occhi fieri di chi ha ritrovato le radici. msn.com scrive

moldavia voto paese bilicoMoldavia elezioni, seggi aperti per le legislative: Chisinau in bilico fra Europa e interferenze russe - Seggi aperti in Moldavia per le elezioni legislative che si annunciano come uno spartiacque per il Paese in direzione dell'Europa o della Russia. Da msn.com

Cerca Video su questo argomento: Moldavia Voto Paese Bilico