Modric al Milan la rivelazione da Milanello | il gesto che fa impazzire i rossoneri

Calcionews24.com | 28 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Luka Modric, il segreto del suo impatto al Milan: l’aneddoto che emoziona i tifosi. Tutti i dettagli sui rossoneri L’arrivo di Luka Modric, centrocampista croato classe 1985 e vincitore del Pallone d’Oro 2018, ha rappresentato per il Milan molto più di un semplice rinforzo tecnico. Voluto dal direttore sportivo Igli Tare, l’ex stella del Real . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

modric al milan la rivelazione da milanello il gesto che fa impazzire i rossoneri

© Calcionews24.com - Modric al Milan, la rivelazione da Milanello: il gesto che fa impazzire i rossoneri

In questa notizia si parla di: modric - milan

Prende più di Modric, ma non è neanche convocato: il Milan scarica la sua ex stella

Il Milan Fanta a Luka Modric

Modric fatto fuori da Allegri: Milan, chi sgancia la bomba

modric milan rivelazione milanelloModric pazzo del Milan: conferme precise a Milanello - Modric, il croato è completamente pazzo del Milan: clamoroso retroscena da Milanello che fa sognare Allegri e i tifosi rossoneri Il Milan ha ritrovato un’identità precisa e vincente. Scrive milannews24.com

Milan-Modric, emerge il clamoroso retroscena: la rivelazione del croato - Retroscena a sorpresa riguardo Luka Modric e questi suoi primi mesi con la maglia del Milan. Riporta spaziomilan.it

Cerca Video su questo argomento: Modric Milan Rivelazione Milanello