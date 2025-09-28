Modena-Pescara domenica 28 settembre 2025 ore 17 | 15 | formazioni ufficiali quote pronostici convocati
Il Pescara, contrariamente al Modena, ha iniziato malissimo la stagione con una sconfitta in Coppa Italia ma sopratutto perdendo le prime due partite di campionato. Nel mese di settembre si è però ripreso, portando a casa quattro punti frutto del pareggio contro il Venezia e della prima vittoria stagionale per 4-0 contro l’Empoli. L’allenatore Vivarini . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com
In questa notizia si parla di: modena - pescara
Modena-Pescara (domenica 28 settembre 2025 ore 17:15): formazioni, quote, pronostici
Modena-Pescara, il Delfino nella gabbia dei Canarini: ultime, probabili formazioni e dove vedere la partita in tv e in streaming
Partita Modena-Pescara, cambia la viabilità in zona stadio
Modena-Pescara, l’aneddoto del 28 febbraio 2022? Offerto da Villani Salumi Leggi su parlandodisport.it l’approfondimento completo https://www.parlandodisport.it/2025/09/27/modena-pescara-laneddoto-ultimo-precedente-firmato-minesso-successo - facebook.com Vai su Facebook
Modena-Pescara, il Delfino nella gabbia dei Canarini: ultime, probabili formazioni e dove vedere la partita in tv e in streaming Vai su X
Modena-Pescara: diretta live e risultato in tempo reale - Pescara di Domenica 28 settembre 2025: formazioni ufficiali e cronaca con tabellino. Riporta calciomagazine.net
Pronostico Modena vs Pescara – 28/09/2025 - Il match tra Modena e Pescara, in programma per domenica 28 settembre 2025 alle ore 17:15 presso lo Stadio Alberto Braglia, si preannuncia come uno degli ... Come scrive news-sports.it