Modena - Pescara 2-1 | Rimonta gialla e primo posto in solitaria

Modenatoday.it | 28 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Modena risolve, non senza patemi, anche la pratica Pescara per 2-1, inanellando la terza vittoria consecutiva e portandosi da solo al primo posto in classifica in Serie BKT 202526 a 13 punti. Seguono Frosinone, Palermo e Cesena a 11. Partita nervosa e intensa, i delfini si proteggono con. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

