"La chiesa cattolica è stata chiamata svolgere un ruolo fondamentale in questo contesto e le Misericordie, se chiamate, risponderanno come sempre con generosità, competenza, passione e spirito di servizio al fianco dei più deboli". Lo dice Domenico Giani, al timone della grande famiglia delle divise giallo-celeste mentre il telefonino bolle nella ridda di contatti che caratterizzano l’attività di ogni giorno. Alla quale ora si aggiunge un’ipotesi di lavoro. Si lavora, infatti, a un canovaccio per assicurare che gli aiuti umanitari per Gaza arrivino a destinazione. è il carico di viveri trasportati dalla Flotilla e l’ipotesi è quella di utilizzare il canale di Cipro, lo stesso attraverso il quale le Misericordie hanno portato a termine la missione per la popolazione palestinese: ottanta tonnellate di cibo e generi di prima necessità raccolti in Italia e ad Arezzo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Misericordie in campo per Gaza. Giani e gli aiuti della Flotilla. Il corridoio voluto dalla chiesa