Misericordie in campo per Gaza Giani e gli aiuti della Flotilla Il corridoio voluto dalla chiesa
"La chiesa cattolica è stata chiamata svolgere un ruolo fondamentale in questo contesto e le Misericordie, se chiamate, risponderanno come sempre con generosità, competenza, passione e spirito di servizio al fianco dei più deboli". Lo dice Domenico Giani, al timone della grande famiglia delle divise giallo-celeste mentre il telefonino bolle nella ridda di contatti che caratterizzano l’attività di ogni giorno. Alla quale ora si aggiunge un’ipotesi di lavoro. Si lavora, infatti, a un canovaccio per assicurare che gli aiuti umanitari per Gaza arrivino a destinazione. è il carico di viveri trasportati dalla Flotilla e l’ipotesi è quella di utilizzare il canale di Cipro, lo stesso attraverso il quale le Misericordie hanno portato a termine la missione per la popolazione palestinese: ottanta tonnellate di cibo e generi di prima necessità raccolti in Italia e ad Arezzo. 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: misericordie - campo
Misericordia Di Messina - ODV - Associazione, appartenente alla Confederazione delle Misericordie d’Italia, opera in città da ben 37 anni in campo sanitario, sociale e protezione civile. Grazie per il vostro sostegno! #gruppoformula3messina #akademiam - facebook.com Vai su Facebook
Misericordie in campo per Gaza. Giani e gli aiuti della Flotilla. Il corridoio voluto dalla chiesa - C’è un aretino al lavoro intorno all’appassionante vicenda che divide e insieme allarma la politica. Come scrive lanazione.it
Crisi umanitaria a Gaza. Misericordie d’Italia: “Tonnellate di aiuti bloccate da otto mesi” - Roma, 24 luglio 2025 – “Non possiamo restare indifferenti: 80 tonnellate di aiuti destinati alla popolazione di Gaza sono ferme da otto mesi a Cipro”. Segnala quotidiano.net