Miramari amareggiato dopo la sconfitta del Forlì a Pontedera | Siamo stati la causa del nostro male
È un cammino altalenante fino ad ora quello intrapreso dal Forlì in questa Serie C Sky Wifi; i galletti infatti dopo il successo convincente contro la Vis Pesaro, tornano a perdere in casa del Pontedera per 2 a 1. "Questa sconfitta è una beffa, nel momento del secondo goal eravamo con un uomo in. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
Sconfitta pesante per il Forlì, mister Miramari amareggiato: "Non ce lo possiamo permettere"
Miramari mastica amaro dopo la sconfitta col Gubbio: "Serie C equilibrata, oggi sfortunati" - Forlì che recrimina per due episodi molto dubbi che avrebbero dato un'altra direzione alla partita ma il mister si limita a prendere atto delle decisioni arbitrali ... Lo riporta forlitoday.it
Forlì, Miramari mastica amaro: "Siamo stati causa del nostro male" - "Siamo stati noi la causa del nostro male", ammette il tecnico del Forlì, Alessandro Miramari, al termine del match perso per 2- msn.com scrive