Minori in affido la Cassazione svela quando l’inadeguatezza supera l’affetto Una sentenza stabilisce che l’incapacità genitoriale può portare all’adottabilità senza abbandono

La situazione di abbandono di un figlio minorenne può configurarsi anche senza un materiale allontanamento del bambino da parte dei genitori.  L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

