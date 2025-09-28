Minimarket africano inagibile scatta la chiusura
Cessazione ad horas e contestuale chiusura dell'esercizio di vicinato nel settore alimentare ‘Peace and Love’ di via Rossini 53 a Castel Volturno.E' quanto disposto dal responsabile del Suap del comune di Castel Volturno all'esito del sopralluogo degli agenti del commissariato di Castel Volturno. 🔗 Leggi su Casertanews.it
minimarket - africano
