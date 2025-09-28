Minaccia con un coltello la guardia giurata in pronto soccorso | disarmato e arrestato dai carabinieri

In visibile stato di alterazione avrebbe minacciato la guardia giurata per essere poi fermato dai carabinieri ed essere arrestato. Questo quello che sarebbe successo nel pronto soccorso di Avezzano dove un 58enne avrebbe seminato il panico brandendo l’arma verso la guardia giurata che a sua volta. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

