Minacce lavori persi violenza sui social | Enzo Iacchetti denuncia quello che gli sta succedendo

Enzo Iacchetti torna a parlare dopo la lite a È Sempre Cartabianca: tra minacce di morte, violenza sui social e lavori saltati, il conduttore racconta cosa sta vivendo. Leggi anche: Shock ieri sera, urla e minacce in diretta: Enzo Iacchetti provocato perde le staffe «Ti prendo a pugni!» A una settimana dalla lite infuocata con Eyal Mizrahi a È Sempre Cartabianca, Enzo Iacchetti è tornato davanti alle telecamere per spiegare la sua posizione e denunciare le conseguenze subite dopo quell’ episodio. Ospite ancora una volta da Bianca Berlinguer, il volto storico di Striscia la Notizia ha raccontato di aver ricevuto pesanti minacce di morte e di trovarsi ora in difficoltà anche sul lavoro, a causa delle pressioni legate alle sue prese di posizione sul conflitto israelo-palestinese. 🔗 Leggi su Donnapop.it
