Minacce fatwa e poi chiedono soldi Cerno | gli islamisti contro Il Tempo fra Corano e conto in banca

Il Tempo è il primo giornale che ha cominciato a raccontare i legami tra la galassia legata a Hamas, la sinistra e la Flotilla per Gaza, subendo minacce, insulti, fatwe varie e mai una smentita. Oggi arriva la seconda richiesta di denaro, in maniera molto furba, del mondo islamista da parte di Mohamed Hamoum, che è uno dei soggetti più vicini a Hamas che operano in Italia e che con querele temerarie e richieste di danni vuole zittirci. Il punto del direttore Tommaso Cerno. 🔗 Leggi su Iltempo.it

