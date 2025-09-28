Minacce fatwa e poi chiedono soldi Cerno | gli islamisti contro Il Tempo fra Corano e conto in banca
Il Tempo è il primo giornale che ha cominciato a raccontare i legami tra la galassia legata a Hamas, la sinistra e la Flotilla per Gaza, subendo minacce, insulti, fatwe varie e mai una smentita. Oggi arriva la seconda richiesta di denaro, in maniera molto furba, del mondo islamista da parte di Mohamed Hamoum, che è uno dei soggetti più vicini a Hamas che operano in Italia e che con querele temerarie e richieste di danni vuole zittirci. Il punto del direttore Tommaso Cerno. 🔗 Leggi su Iltempo.it
In questa notizia si parla di: minacce - fatwa
Roma, 30enne minaccia i genitori con un coltello: «Datemi i soldi o vi ammazzo». Il papà chiama la polizia - Urlava come un pazzo e con un coltello molto grande ci minacciava. Lo riporta ilmessaggero.it
Minaccia i genitori per avere i soldi: arrivano i carabinieri e lo arrestano - A chiamare i carabinieri è stata la madre, l’ultima mossa che la povera donna aveva a disposizione. ilrestodelcarlino.it scrive