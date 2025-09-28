Minacce a Don Patriciello arrestato l' uomo che gli aveva dato il fazzoletto col proiettile

Ilmattino.it | 28 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

I carabinieri della compagnia di Caivano e del nucleo investigativo di Castello Di Cisterna hanno arrestato Vittorio De Luca, classe 1950, che questa mattina aveva consegnato a don. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

minacce a don patriciello arrestato l uomo che gli aveva dato il fazzoletto col proiettile

© Ilmattino.it - Minacce a Don Patriciello, arrestato l'uomo che gli aveva dato il fazzoletto col proiettile

In questa notizia si parla di: minacce - patriciello

minacce don patriciello arrestatoMinacce a Don Patriciello, arrestato l'uomo che gli aveva dato il fazzoletto col proiettile - I carabinieri della compagnia di Caivano e del nucleo investigativo di Castello Di Cisterna hanno arrestato Vittorio De Luca, classe 1950, che questa mattina aveva consegnato a don Patriciello ... Come scrive msn.com

minacce don patriciello arrestatoCaivano, arrestato l’uomo che ha consegnato un proiettile a don Patriciello durante la messa - Carabinieri e polizia hanno arrestato un uomo di 75 anni, accusato di atti persecutori nei confronti del prete del Parco Verde di Caivano ... Si legge su fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Minacce Don Patriciello Arrestato