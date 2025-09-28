Minacce a Don Patriciello arrestato l' uomo che gli aveva dato il fazzoletto col proiettile

I carabinieri della compagnia di Caivano e del nucleo investigativo di Castello Di Cisterna hanno arrestato Vittorio De Luca, classe 1950, che questa mattina aveva consegnato a don. 🔗 Leggi su Ilmattino.it © Ilmattino.it - Minacce a Don Patriciello, arrestato l'uomo che gli aveva dato il fazzoletto col proiettile

In questa notizia si parla di: minacce - patriciello

Minacce a #Caivano, consegnato un #proiettile a #DonMaurizioPatriciello durane la messa. Fermato un uomo, intensificate nel napoletano le misure di tutela del parroco anticamorra. ? Alessandra Giannoli - X Vai su X

Un proiettile è stato consegnato stamattina a don Maurizio Patriciello, il prete anticamorra del Parco Verde di Caivano (Napoli). Una chiara minaccia, dopo che ieri sera al centro del rione si era verificata una sfilata di scooter e una «stesa» con una decina di c - facebook.com Vai su Facebook

Minacce a Don Patriciello, arrestato l'uomo che gli aveva dato il fazzoletto col proiettile - I carabinieri della compagnia di Caivano e del nucleo investigativo di Castello Di Cisterna hanno arrestato Vittorio De Luca, classe 1950, che questa mattina aveva consegnato a don Patriciello ... Come scrive msn.com

Caivano, arrestato l’uomo che ha consegnato un proiettile a don Patriciello durante la messa - Carabinieri e polizia hanno arrestato un uomo di 75 anni, accusato di atti persecutori nei confronti del prete del Parco Verde di Caivano ... Si legge su fanpage.it