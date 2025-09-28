Milly Carlucci battuta nettamente da Maria De Filippi | serve Stefano De Martino come traino per Rai1

Fanpage.it | 28 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Mentre Mediaset costruisce serate organiche con traini vincenti, la Rai lascia Milly Carlucci sola contro l'armata De Filippi. Il problema? Gerry Scotti ha frantumato l'access time, ma a Viale Mazzini nessuno sembra accorgersene. Forse è ora di chiedere gli straordinari a De Martino. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: milly - carlucci

BARBARA D’URSO TRA LE DURE PAROLE DI PIER SILVIO E LE SIRENE DI MILLY CARLUCCI

Ballando con le stelle: Francesco Totti dà forfait ma Milly Carlucci allarga l'invito alla famiglia

BALLANDO CON LE STELLE 2025: TUTTI I SUPER VIP IN TRATTATIVA CON MILLY CARLUCCI

Cerca Video su questo argomento: Milly Carlucci Battuta Nettamente