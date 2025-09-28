Milinkovic-Savic Juve bianconeri pronti a fare sul serio | lo scenario sul centrocampista serbo in vista del mercato di gennaio I dettagli

Milinkovic-Savic Juve, la rivelazione di Paganini: i bianconeri fanno sul serio per il centrocampista serbo e hanno già avviato i dialoghi. Non è più solo una suggestione, ma un obiettivo concreto, una trattativa che si muove sotto traccia. Il mercato Juve ha deciso di puntare forte su Sergej Milinkovic-Savic per rinforzare il centrocampo a gennaio e, come svelato dal giornalista ed esperto di mercato Paolo Paganini, si è già mossa in modo ufficiale. La caccia al “Sergente” è ufficialmente partita. Milinkovic-Savic Juve: la strategia per gennaio. Secondo le informazioni riportate da Paganini sul suo account X, la Juventus ha capito che per fare il salto di qualità serve un grande colpo in mediana e lo vuole subito. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

