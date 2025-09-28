Milano | viaggio tra i templi della mixology e i migliori cocktail bar

Life&People.it L’eco della Milano che si fa bere, che si fa respirare, che si fa vivere, risuona tra i quartieri dove il design incontra il gusto, e la mixology si eleva a vera e propria forma d’arte. Dimenticatevi i semplici drink da aperitivo: qui il calice si trasforma in una tela, il ghiaccio in un diamante, e ogni sorso è un racconto. Se siete alla ricerca dei migliori cocktail bar a Milano, preparatevi ad un viaggio sensoriale che accende la curiosità e appaga l’anima, in un labirinto di profumi, sapori e atmosfere che ridefiniscono il concetto stesso di serata milanese. Bob The Other Side: l’alchimia in una stanza segreta (Isola). 🔗 Leggi su Lifeandpeople.it