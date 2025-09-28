Mobilitazione dei cittadini di Milano per lo stadio San Siro che rischia di essere demolito. Associazioni e organizzazioni hanno festeggiato simbolicamente, con un a torta, i 70 anni del ‘Meazza’. Secondo i manifestanti l’anniversario è “scattato l’11 settembre perché l’11 settembre 1955 si giocò il derby Inter-Milan a pieni posti, completamente occupati, compreso il secondo anello, con accessi e uscite”. Per i comitati, dunque, sarebbe già scattato il vincolo paesaggistico che ne impedisce l’abbattimento mentre per il Comune il secondo anello va datato al 10 novembre 1955 e quindi alla tutela mancherebbe ancora un mese e mezzo. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Milano, mobilitazione dei cittadini: "Giù le mani da San Siro"