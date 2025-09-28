milano fashion week alla pinacoteca di brera va in scena giorgio armani

La Pinacoteca di Brera, che già ospita nelle sue magnifiche sale una mostra dedicata ai 50 anni della Giorgio Armani, fa da scenografia alla prima sfilata senza lo stilista, da poco scomparso. Oltre 125 modelli, tra cui top model come Nadége, Daniela Peštovà e Mark Vanderloo, portano in passerella una collezione alla quale Armani aveva personalmente lavorato e che si arricchisce. L’ispirazione viaggia tra Milano, la città che Armani ha amato e che lo ha lanciato nell’universo degli indimenticabili a Pantelleria, l’isola dal cielo azzurro che tocca l’infinito. Una sfilata memorabile ad alto tasso di emozione. 🔗 Leggi su Panorama.it

