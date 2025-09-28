Milano-Cortina giochi preziosissimi | per un weekend e due biglietti servono fino a 3mila euro

Mancano più di quattro mesi all’inizio delle Olimpiadi invernali di Milano Cortina e tra ritardi e costi sempre più alti delle opere adesso bisogna anche fare i conti con il listino prezzi di eventi e alloggi. Secondo un’indagine di Altroconsumo, soggiornare nelle sedi di gara per un weekend, includendo alloggio, biglietti e viaggio costerà in media 1.800 euro per due persone. Le sedi di gara, Milano, Cortina, Bormio, Predazzo e Tesero si stanno organizzando per accogliere oltre due milioni di visitatori durante le due settimane dell’evento e l’enorme afflusso di turisti avrà un impatto significativo sui prezzi degli alloggi, che già oggi mostrano aumenti importanti. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

